Нижегородские ученые обучили нейросеть находить признаки эпилепсии на ЭЭГ

Ключевой этап работы — создание собственной базы данных ЭЭГ с разметкой от нескольких независимых экспертов: это позволило сформировать «золотой стандарт» для обучения и проверки модели. В тестовую выборку вошли 10 записей от детей 3−13 лет, которые оценили пять опытных специалистов. Результаты нейросети показали высокую сходимость с экспертными выводами: у половины пациентов тестовой группы показатель F1 превысил 0,9.