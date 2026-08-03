Нижегородские ученые обучили нейросеть находить признаки эпилепсии на ЭЭГ

Учёные ННГУ им. Лобачевского создали нейросеть для выявления признаков эпилептической активности на электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Разработка поможет врачам быстрее обрабатывать исследования и объективнее оценивать состояние пациентов, сообщили в пресс‑службе вуза.
Сейчас анализ ЭЭГ в основном делают вручную — это долго, а оценки разных специалистов могут отличаться. Нейросеть на базе архитектуры 1D U‑Net не подвержена субъективности и способна точно определять временные границы патологической активности, а также рассчитывать индекс спайк‑волновой активности (SWI).
Ключевой этап работы — создание собственной базы данных ЭЭГ с разметкой от нескольких независимых экспертов: это позволило сформировать «золотой стандарт» для обучения и проверки модели. В тестовую выборку вошли 10 записей от детей 3−13 лет, которые оценили пять опытных специалистов. Результаты нейросети показали высокую сходимость с экспертными выводами: у половины пациентов тестовой группы показатель F1 превысил 0,9.
Разработку планируют использовать как вспомогательный инструмент для врачей‑эпилептологов — для автоматизации рутинных задач и отслеживания динамики состояния пациента. При этом окончательное заключение остаётся за специалистом.
Ранее сообщалось, что нижегородская школьница разрабатывает лекарства на основе дрожжей.