Волго-Вятский банк Сбербанка помог жителям уберечь от мошенников 1,2 млрд рублей

«Злоумышленники почти всегда начинают с телефонного звонка или сообщения в мессенджере. Их сценарии могут звучать пугающе убедительно, но у них есть несколько маркеров. Вас должно насторожить, если собеседник под любым предлогом выпрашивает код из СМС, данные карты или паспорта. Если вам предлагают стать “тайным агентом” и поучаствовать в секретной операции по поимке преступников — это обман. Если убеждают прямо сейчас взять кредит или снять все свои накопления, чтобы перевести их на “безопасный” счет для спасения денег — с вами общается мошенник. В такой ситуации не нужно ничего доказывать или спорить. Кем бы ни представился человек на том конце провода — сотрудником службы безопасности банка, следователем или даже вашим начальником — разговор нужно немедленно прекратить. Помните: ваша финансовая безопасность начинается с вовремя положенной трубки».