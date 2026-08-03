Почему на пути у демографии стоит простая математика

Итак, согласно плану, наша Анастасия должна «состояться в профессии». В таких терминах обычно не говорят о кассирше супермаркета или уборщице, поэтому дадим героине еще пять лет для получения высшего образования. В 23 года (в среднем) она получает диплом. Для того чтобы стать ценным профессионалом — врачом, учителем, инженером, ученым, — ей нужно по меньшей мере лет десять. Ну ладно, сократим до пяти. Предположим, что за годы учебы или работы Настя уже встретила будущего мужа, такого же молодого и перспективного. Они поженились, взяли ипотеку или сняли квартиру и задумались о рождении первого ребенка. В это время нашей девушке примерно 28−30 лет: по статистике, именно в это время россиянки теперь рожают первого ребенка.