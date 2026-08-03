Вучич: судоходство на Дунае может остановиться из-за засухи

Временный премьер-министр Илие Боложан сообщил, что ~один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ» уже остановлен~, а второй также может быть отключен, если уровень воды продолжит снижаться. По его словам, Румыния намерена увеличить импорт электроэнергии из Украины в часы пиковой нагрузки и ускорить подключение новых объектов возобновляемой энергетики и аккумуляторных систем.