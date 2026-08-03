Чем известна Мария Магдалина, за что ее почитают христиане и когда отмечают День памяти святой в 2026 году

4 августа православные христиане отмечают День памяти равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых почитаемых святых. Она сопровождала Христа во время земного служения, во время его казни на Голгофе и после чудесного воскресения. В православии Марию Магдалину почитают как женщину, исцеленную Христом от беснования. А в католичестве ее считают раскаявшейся грешницей. Кем на самом деле была Мария Магдалина, чем она известна и о чем молятся перед ее иконами христиане — в материале «Газеты.Ru».
Когда День памяти Марии Магдалины.
В православии память равноапостольной Марии Магдалины почитают ~4 августа~. Дату учредили в честь перенесения ее святых мощей из Эфеса в Константинополь в IX веке.
Мария Магдалина считается одной из самых чтимых святых, так как именно она следовала за Христом и присутствовала при его распятии. Кроме того, Мария была первой, кто увидел воскресшего Иисуса.
В православной традиции она — равноапостольная мироносица, из которой Христос изгнал семь бесов. Святая появляется лишь в нескольких эпизодах Нового Завета. В католичестве Мария Магдалина — раскаявшаяся блудница, о ней сложено много легенд.
Кем была Мария Магдалина.
Мария Магдалина родилась в древнем галилейском городе Магдале, находившемся на севере Палестины. Галилею считали родиной христианства, так как там Иисус Христос проповедовал и творил чудеса большую часть своей жизни. Многие апостолы (в том числе Петр, Андрей, Иаков и Иоанн) были родом из этих мест. Согласно Евангелиям, именно в Галилее Христос являлся ученикам после своего Воскресения.
Согласно преданиям, Мария Магдалина была «одержима семью бесами». Что именно послужило причиной этому — неизвестно. Узнав о чудесах Иисуса Христа, женщина поспешила к нему в надежде на исцеление. Христос просветил ее ум и избавил от беснования. Благодарная Мария Магдалина стала одной из ближайших последовательниц Христа и посвятила себя служению ему.
Западная христианская церковь зачастую изображает святую в образе раскаявшейся грешницы, однако тому нет четких доказательств, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.
«По преданию, Иисус Христос изгнал из нее семь бесов: Мария Магдалина была одержима, дух нечистый мучил ее. Некоторые связывают это с ее не очень благочестивой жизнью, считают, что она была уличена в каких-то блудных делах. Именно поэтому в общественной культуре она осталась в образе раскаявшейся блудницы. Однако точных данных о том, что Мария Магдалина вела неблагочестивую жизнь, нет», — пояснил Николай Конюхов.
В благодарность за чудесное исцеление Мария Магдалина стала преданной ученицей Иисуса Христа. Она служила Господу «имением своим»: сопровождала апостольскую общину, всячески заботилась о ней.
После ареста Иисуса Мария Магдалина сохранила верность Учителю: она преданно прошла тяжелый путь на Голгофу, стояла возле креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном. А позже — присутствовала при перенесении его тела и погребении в пещере.
Желая воздать телу Спасителя последние почести, она отправилась купить драгоценное масло миро и благовония. Когда святая вернулась, чтобы умастить его, Мария стала свидетельницей главного чуда — Воскресения Христова. Искупитель явился Магдалине у своей гробницы и отправил ее возвестить о своем Воскресении ученикам. Так Мария Магдалина стала первой благовестницей Христова воскресения, с ликованием возгласив апостолам: «Я видела Господа!».
Известно, что после встречи с Марией Магдалиной Тиверий начал благоволить христианам. Знаток римских законов Тертуллиан в своей «Апологии христиан» писал:
«Когда Тиверию, при котором имя христиан вошло в мир, пришло известие из Палестины об этом учении, он сообщил о нем сенату, дав понять, что это учение ему нравится. Сенат, однако, отверг его, как не рассмотренное заранее. Тиверий остался при своем мнении и угрожал смертью тем, кто доносил на христиан».
По преданию, Мария Магдалина направилась в город Эфес, где проповедовала христианство много лет до самой кончины. В этом же городе святая была погребена. В IX веке ее мощи с почестями перевезли в столицу Византии и поместили в обители св. Лазаря.
В период крестовых походов мощи были перенесены и положены в Италию, под алтарем Латеранского собора в Риме. Часть мощей святой Марии Магдалины находится недалеко от французского Марселя, в храме, построенном в ее честь.
Чем еще прославилась Мария Магдалина.
Чин святости «равноапостольная» появился у Марии Магдалины неслучайно, рассказал Николай Конюхов.
«Мария Магдалина — одна из учениц Господа Иисуса Христа. Что поразительно, она служила ему не только как остальные женщины, следовавшие за Христом, которые готовили, принимали учеников в своих домах — как сказано в Евангелии: “Служили имением своим”. Она стала проповедницей», — пояснил эксперт.
Священник отметил, что в древнем обществе было не принято, чтобы женщина проповедовала. Более того, это считалось нескромным.
Долгие годы Мария Магдалина успешно проповедовала Евангелие в разных странах. Ее подвиг вдохновляет и сегодня всех женщин, которые несут слово Христа.
«Мы видим таких потрясающих святых, как равноапостольная Нина, просветительница Грузии, равноапостольная Ольга — первая русская святая и другие святые жены, которые показывают пример настоящей верности Иисусу Христу. Они подтверждают, что и сейчас женщины могут проповедовать Христа, с одной стороны, своим женским служением, а с другой — служением слова, когда эти слова не расходятся с жизнью. То есть эти женщины не просто говорили о Христе, но жили проповедью своего учителя, искренне верили в него, и этой верой заражали других людей», — пояснил Николай Конюхов.
Как почитают святую.
Для христиан образ Марии Магдалины является примером смелости, стойкости и преданности.
«Встречаются предубеждения, что религия — только мужское дело, но это не так. Конечно, в первую очередь мужчина должен идти к Богу, а женщину вести за собой. Но иногда неверующий муж освящается верующей женой», — рассказал Николай Конюхов.
Священник отметил, что в современном обществе так часто бывает.
В результате такое чистое, преданное служение помогает делу распространения христианской веры, резюмировал он.
Именем святой назвали множество храмов и в России, и за рубежом. Например, имя Марии Магдалины носит церковь в Гефсимании (Иерусалим), церковь в Новельде, храмы в Нальчике и Павловске. Католики и лютеране чтут память Марии Магдалины 22 июля, православные верующие — 4 августа.
Перед иконой Марии Магдалины часто просят:
* об исцелении от тяжелых недугов;