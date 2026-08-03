Чем известна Мария Магдалина, за что ее почитают христиане и когда отмечают День памяти святой в 2026 году

«Мы видим таких потрясающих святых, как равноапостольная Нина, просветительница Грузии, равноапостольная Ольга — первая русская святая и другие святые жены, которые показывают пример настоящей верности Иисусу Христу. Они подтверждают, что и сейчас женщины могут проповедовать Христа, с одной стороны, своим женским служением, а с другой — служением слова, когда эти слова не расходятся с жизнью. То есть эти женщины не просто говорили о Христе, но жили проповедью своего учителя, искренне верили в него, и этой верой заражали других людей», — пояснил Николай Конюхов.