Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем известна Мария Магдалина, за что ее почитают христиане и когда отмечают День памяти святой в 2026 году

4 августа православные христиане отмечают День памяти равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых почитаемых святых. Она сопровождала Христа во время земного служения, во время его казни на Голгофе и после чудесного воскресения. В православии Марию Магдалину почитают как женщину, исцеленную Христом от беснования. А в католичестве ее считают раскаявшейся грешницей. Кем на самом деле была Мария Магдалина, чем она известна и о чем молятся перед ее иконами христиане — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

4 августа православные христиане отмечают День памяти равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых почитаемых святых. Она сопровождала Христа во время земного служения, во время его казни на Голгофе и после чудесного воскресения. В православии Марию Магдалину почитают как женщину, исцеленную Христом от беснования. А в католичестве ее считают раскаявшейся грешницей. Кем на самом деле была Мария Магдалина, чем она известна и о чем молятся перед ее иконами христиане — в материале «Газеты.Ru».

Когда День памяти Марии Магдалины.

В православии память равноапостольной Марии Магдалины почитают ~4 августа~. Дату учредили в честь перенесения ее святых мощей из Эфеса в Константинополь в IX веке.

Мария Магдалина считается одной из самых чтимых святых, так как именно она следовала за Христом и присутствовала при его распятии. Кроме того, Мария была первой, кто увидел воскресшего Иисуса.

В православной традиции она — равноапостольная мироносица, из которой Христос изгнал семь бесов. Святая появляется лишь в нескольких эпизодах Нового Завета. В католичестве Мария Магдалина — раскаявшаяся блудница, о ней сложено много легенд.

Кем была Мария Магдалина.

Мария Магдалина родилась в древнем галилейском городе Магдале, находившемся на севере Палестины. Галилею считали родиной христианства, так как там Иисус Христос проповедовал и творил чудеса большую часть своей жизни. Многие апостолы (в том числе Петр, Андрей, Иаков и Иоанн) были родом из этих мест. Согласно Евангелиям, именно в Галилее Христос являлся ученикам после своего Воскресения.

Согласно преданиям, Мария Магдалина была «одержима семью бесами». Что именно послужило причиной этому — неизвестно. Узнав о чудесах Иисуса Христа, женщина поспешила к нему в надежде на исцеление. Христос просветил ее ум и избавил от беснования. Благодарная Мария Магдалина стала одной из ближайших последовательниц Христа и посвятила себя служению ему.

Западная христианская церковь зачастую изображает святую в образе раскаявшейся грешницы, однако тому нет четких доказательств, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

«По преданию, Иисус Христос изгнал из нее семь бесов: Мария Магдалина была одержима, дух нечистый мучил ее. Некоторые связывают это с ее не очень благочестивой жизнью, считают, что она была уличена в каких-то блудных делах. Именно поэтому в общественной культуре она осталась в образе раскаявшейся блудницы. Однако точных данных о том, что Мария Магдалина вела неблагочестивую жизнь, нет», — пояснил Николай Конюхов.

В благодарность за чудесное исцеление Мария Магдалина стала преданной ученицей Иисуса Христа. Она служила Господу «имением своим»: сопровождала апостольскую общину, всячески заботилась о ней.

После ареста Иисуса Мария Магдалина сохранила верность Учителю: она преданно прошла тяжелый путь на Голгофу, стояла возле креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном. А позже — присутствовала при перенесении его тела и погребении в пещере.

Желая воздать телу Спасителя последние почести, она отправилась купить драгоценное масло миро и благовония. Когда святая вернулась, чтобы умастить его, Мария стала свидетельницей главного чуда — Воскресения Христова. Искупитель явился Магдалине у своей гробницы и отправил ее возвестить о своем Воскресении ученикам. Так Мария Магдалина стала первой благовестницей Христова воскресения, с ликованием возгласив апостолам: «Я видела Господа!».

Известно, что после встречи с Марией Магдалиной Тиверий начал благоволить христианам. Знаток римских законов Тертуллиан в своей «Апологии христиан» писал:

«Когда Тиверию, при котором имя христиан вошло в мир, пришло известие из Палестины об этом учении, он сообщил о нем сенату, дав понять, что это учение ему нравится. Сенат, однако, отверг его, как не рассмотренное заранее. Тиверий остался при своем мнении и угрожал смертью тем, кто доносил на христиан».

По преданию, Мария Магдалина направилась в город Эфес, где проповедовала христианство много лет до самой кончины. В этом же городе святая была погребена. В IX веке ее мощи с почестями перевезли в столицу Византии и поместили в обители св. Лазаря.

В период крестовых походов мощи были перенесены и положены в Италию, под алтарем Латеранского собора в Риме. Часть мощей святой Марии Магдалины находится недалеко от французского Марселя, в храме, построенном в ее честь.

Чем еще прославилась Мария Магдалина.

Чин святости «равноапостольная» появился у Марии Магдалины неслучайно, рассказал Николай Конюхов.

«Мария Магдалина — одна из учениц Господа Иисуса Христа. Что поразительно, она служила ему не только как остальные женщины, следовавшие за Христом, которые готовили, принимали учеников в своих домах — как сказано в Евангелии: “Служили имением своим”. Она стала проповедницей», — пояснил эксперт.

Священник отметил, что в древнем обществе было не принято, чтобы женщина проповедовала. Более того, это считалось нескромным.

Долгие годы Мария Магдалина успешно проповедовала Евангелие в разных странах. Ее подвиг вдохновляет и сегодня всех женщин, которые несут слово Христа.

«Мы видим таких потрясающих святых, как равноапостольная Нина, просветительница Грузии, равноапостольная Ольга — первая русская святая и другие святые жены, которые показывают пример настоящей верности Иисусу Христу. Они подтверждают, что и сейчас женщины могут проповедовать Христа, с одной стороны, своим женским служением, а с другой — служением слова, когда эти слова не расходятся с жизнью. То есть эти женщины не просто говорили о Христе, но жили проповедью своего учителя, искренне верили в него, и этой верой заражали других людей», — пояснил Николай Конюхов.

Как почитают святую.

Для христиан образ Марии Магдалины является примером смелости, стойкости и преданности.

«Встречаются предубеждения, что религия — только мужское дело, но это не так. Конечно, в первую очередь мужчина должен идти к Богу, а женщину вести за собой. Но иногда неверующий муж освящается верующей женой», — рассказал Николай Конюхов.

Священник отметил, что в современном обществе так часто бывает.

В результате такое чистое, преданное служение помогает делу распространения христианской веры, резюмировал он.

Именем святой назвали множество храмов и в России, и за рубежом. Например, имя Марии Магдалины носит церковь в Гефсимании (Иерусалим), церковь в Новельде, храмы в Нальчике и Павловске. Католики и лютеране чтут память Марии Магдалины 22 июля, православные верующие — 4 августа.

Перед иконой Марии Магдалины часто просят:

* об исцелении от тяжелых недугов;

* об избавлении от дурных наклонностей и искушений;
* о наставлении на правильный путь.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше