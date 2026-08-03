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«Крузенштерн» прошел уже 425 морских миль в первом рейсе навигации 2026 года

На борту барка практикуются 140 курсантов из разных профильных учебных заведений.

Источник: Комсомольская правда

Калининградский парусник «Крузенштерн», который в первый рейс навигации 2026 года вышел 16 июля, продолжает плавание в акватории Гданьского залива и Балтийского моря. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, к 31 июля всего пройдено 425,3 морских миль.

Под машиной барк прошел 227,2 миль, только под парусами 20,8 миль, в дрейфе — 87,9 миль.

«На судне все штатно. Палубной командой совместно с практикантским составом проведено 6 парусных авралов», — передают с барка.

Напомним, на паруснике проходят практику около 140 курсантов из КГМТУ, БГАРФ, КМРК и СПбМРК.