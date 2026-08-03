«Крузенштерн» прошел уже 425 морских миль в первом рейсе навигации 2026 года

Калининградский парусник «Крузенштерн», который в первый рейс навигации 2026 года вышел 16 июля, продолжает плавание в акватории Гданьского залива и Балтийского моря. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, к 31 июля всего пройдено 425,3 морских миль.