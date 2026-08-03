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В воскресенье в Светлогорске перекроют центральные улицы из-за забега

Ограничения будут действовать с 8:00 до 13:00.

В воскресенье, 9 августа, в Светлогорске перекроют центральные улицы. Ограничения связаны с проведением забега по лёгкой атлетике. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Ограничения будут действовать с 8:00 до 13:00. На этот период перекроют движение на участках улицы Ленина, Штрауса, Маяковского, центральной площади и других.

«Просим водителей заранее планировать свой маршрут», — попросили в администрации.

Забег будет посвящён памяти заслуженного тренера России Виктора Андреева. Спортивное мероприятие начнётся в 11:00. Дистанция забега — 11,5 километров.

Схема: администрация Светлогорского округа, «ВКонтакте».