В воскресенье в Светлогорске перекроют центральные улицы из-за забега

В воскресенье, 9 августа, в Светлогорске перекроют центральные улицы. Ограничения связаны с проведением забега по лёгкой атлетике. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Ограничения будут действовать с 8:00 до 13:00. На этот период перекроют движение на участках улицы Ленина, Штрауса, Маяковского, центральной площади и других.
«Просим водителей заранее планировать свой маршрут», — попросили в администрации.
Забег будет посвящён памяти заслуженного тренера России Виктора Андреева. Спортивное мероприятие начнётся в 11:00. Дистанция забега — 11,5 километров.
Схема: администрация Светлогорского округа, «ВКонтакте».