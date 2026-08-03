Владимир Путин пообщался с финалистами «Большой перемены» в Красноярске

Президент России Владимир Путин в Красноярске встретился с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Глава государства принял участие в церемонии закрытия и пообщался с победителями разных треков.
Школьники из разных регионов рассказали президенту о своих проектах и достижениях. Один из участников поделился, что поступает на производственный менеджмент в Президентскую академию и сегодня ждёт приказ о зачислении. Другой — из Бурятии — пригласил Путина в республику и спросил, как он настраивает себя на победу.
«Победа — это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа», — ответил президент.
«Большая перемена» впервые проходит в Красноярске. В финалах седьмого сезона участвуют ученики 5−7-х классов и старшеклассники из-за рубежа.