Владимир Путин пообщался с финалистами «Большой перемены» в Красноярске

Школьники из разных регионов рассказали президенту о своих проектах и достижениях. Один из участников поделился, что поступает на производственный менеджмент в Президентскую академию и сегодня ждёт приказ о зачислении. Другой — из Бурятии — пригласил Путина в республику и спросил, как он настраивает себя на победу.