получают ежемесячную выплату на питание

Кормящим мамам средства выплачиваются с месяца обращения на период действия справки, но не более чем до исполнения ребёнку одного года. Если младенец по медицинским показаниям переведён на искусственное вскармливание, выплата предоставляется только до месяца прекращения грудного вскармливания.