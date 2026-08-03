получают ежемесячную выплату на питание

Ежемесячную денежную выплату на полноценное питание в Ростовской области получают более шести тысяч малоимущих семей с детьми. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.
Средства направляются на поддержку беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет. Размер выплаты ежегодно индексируется: в 2026 году сумма составляет 1538 рублей. Только за первое полугодие меру поддержки уже оформили 6288 семей области.
Беременным женщинам, состоящим на учёте, выплата назначается с месяца подачи заявления и всех необходимых документов по месяц действия справки.
Кормящим мамам средства выплачиваются с месяца обращения на период действия справки, но не более чем до исполнения ребёнку одного года. Если младенец по медицинским показаниям переведён на искусственное вскармливание, выплата предоставляется только до месяца прекращения грудного вскармливания.
Родители (усыновители, опекуны, попечители, приёмные родители) детей в возрасте до трёх лет могут получить выплату с месяца подачи заявления до месяца исполнения ребёнку трёх лет.
Подать заявление на получение меры социальной поддержки можно тремя способами: через портал Госуслуг, в многофункциональном центре (МФЦ) или в территориальном органе социальной защиты населения по месту жительства.
Добавим, такая мера поддержки реализуется по региональной программе «Повышение рождаемости на 2023−2030 годы». Кроме того, в области активно идёт работа по нацпроекту «Семья», который направлен на укрепление института семьи, стимулирование рождаемости и создание комплексной системы поддержки — от финансовых выплат и улучшения жилищных условий до развития социальной, медицинской и культурной инфраструктуры региона.