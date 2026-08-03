В Калининградской области железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

Председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».
«От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с одним из старейших профессиональных праздников России — Днём железнодорожника!» — обратился Кропоткин к виновникам торжества.
Он подчеркнул, что железнодорожное сообщение в любое время суток работает как часы. «Прежде всего, такое бесперебойное движение — это слаженная работа тысяч специалистов: машинистов и проводников, диспетчеров и инженеров, ремонтников и путеобходчиков, а также других профессионалов своего дела», — заметил глава регионального парламента.
Андрей Кропоткин поблагодарил железнодорожников за ответственное отношение к делу и пожелал новых трудовых успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
День железнодорожника в России отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. В 2026 году праздник выпал на 2 число. Аналогичный праздник также отмечают в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии.