В Калининградской области железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

Он подчеркнул, что железнодорожное сообщение в любое время суток работает как часы. «Прежде всего, такое бесперебойное движение — это слаженная работа тысяч специалистов: машинистов и проводников, диспетчеров и инженеров, ремонтников и путеобходчиков, а также других профессионалов своего дела», — заметил глава регионального парламента.