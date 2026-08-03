Путин вернул футбольный пас юному ведущему на «Большой перемене» в Красноярске

Президент России Владимир Путин в понедельник принял участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в Красноярске.
Когда глава государства вышел на сцену, один из соведущих церемонии, мальчик по имени Денис дал пас в сторону президента.
Путин не растерялся и отпасовал мяч назад.
Зал встретил президента аплодисментами, а на протяжении его речи скандировали: «Путин. Путин. Путин».
Для участников появление на сцене президента стало радостной неожиданностью. Как некоторые из них признались корреспонденту «РГ», они ждали первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
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