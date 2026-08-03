Учения подтвердили готовность служб Дзержинска к ЧС

Плановые комплексные учения прошли в Дзержинске в период с 28 по 31 июля. Проверку с органами управления гражданской обороны городского округа организовали комиссия Главного управления МЧС России по Нижегородской области совместно с министерством региональной безопасности, сообщил глава города Михаил Клинков.
Во время учений специалисты отрабатывали действия при различных чрезвычайных ситуациях. По сценарию спасатели и городские службы ликвидировали последствия взрыва газа в многоквартирном доме, реагировали на чрезвычайную ситуацию на производстве, а также отрабатывали действия при угрозе беспилотников. Задачей учений была проверка готовности органов управления гражданской обороны и всех городских служб к работе в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Особое внимание уделили взаимодействию между всеми участниками. При возникновении ЧС управление берет на себя оперативный штаб администрации города, Единая дежурно-диспетчерская служба координирует обмен информацией, а спасатели, медики, полиция, коммунальные и ресурсоснабжающие организации действуют по единому плану.
Во время учений также была проведена проверка системы оповещения населения. По итогам заместитель начальника управления оперативного планирования ГУ МЧС России по Нижегородской области Алексей Ростунов положительно оценил работу городских служб.
«Учения показали, что дзержинское звено территориальной подсистемы РСЧС готово выполнять задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все подразделения действовали слаженно и в соответствии с утвержденными регламентами», — сказал Алексей Ростунов.
Начальник 2-го пожарно-спасательного отряда Данил Коротаев отметил, что такие тренировки необходимы, потому что одинаковых чрезвычайных ситуаций не бывает.
«Каждая ситуация отличается своими условиями и сложностями. Именно поэтому такие учения дают опыт, который невозможно получить только в теории, и помогают лучше подготовиться к реальным происшествиям», — подчеркнул Данил Коротаев.
Глава Дзержинска Михаил Клинков поблагодарил всех участников учений и отметил, что их результаты подтвердили готовность городской системы реагирования.
«Спасибо всем сотрудникам экстренных служб, полиции, спасателям и специалистам ведомств. Учения показали, что в Дзержинске создана надежная система, которая работает без сбоев. Все службы знают свои задачи, умеют взаимодействовать друг с другом и готовы принимать решения даже в самых сложных ситуациях», — сказал Михаил Клинков.
По итогам командно-штабных учений все городские службы Дзержинска получили высокую оценку. Теперь специалистам предстоит скорректировать действующие планы и регламенты реагирования, чтобы сделать систему работы при чрезвычайных ситуациях еще более эффективной.