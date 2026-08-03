Учения подтвердили готовность служб Дзержинска к ЧС

Во время учений специалисты отрабатывали действия при различных чрезвычайных ситуациях. По сценарию спасатели и городские службы ликвидировали последствия взрыва газа в многоквартирном доме, реагировали на чрезвычайную ситуацию на производстве, а также отрабатывали действия при угрозе беспилотников. Задачей учений была проверка готовности органов управления гражданской обороны и всех городских служб к работе в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.