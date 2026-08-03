Коммунальные службы устранили основные последствия урагана в Дзержинске

Коммунальные службы и энергетики устранили последствия сильного урагана, который обрушился на Дзержинск 29 июля. Специалисты расчистили дороги и общественные пространства, восстановили электроснабжение, убрали десятки поваленных деревьев и обработали большую часть заявок жителей, рассказал глава города Михаил Клинков.
По данным городской администрации, во время непогоды порывы ветра достигали 20 метров в секунду, за 53 минуты в Дзержинске выпало 32 миллиметра осадков, при этом 29 миллиметров (почти 40% месячной нормы) пришлось всего на 17 минут.
Сразу после урагана в Единую дежурно-диспетчерскую службу начали поступать сообщения о поваленных деревьях и поврежденных линиях электропередачи. Только в первый вечер было принято более 100 обращений, а всего за сутки — 174 заявки. Все городские службы и ресурсоснабжающие организации были переведены в режим повышенной готовности.
В первые часы на улицах работали пять аварийных бригад. Они распиливали и вывозили деревья, освобождали тротуары и проезжие части. Затем к работам подключились специалисты МБУ «Город», убрав 45 поваленных деревьев и полностью очистив основные дороги и общественные пространства. Особое внимание уделили социальным учреждениям. Последствия урагана устраняли на территориях 12 детских садов и четырех школ, где ветер повалил деревья.
Большой объем работ выполнили энергетики. Они справились своими силами, без привлечения дополнительных бригад из других районов. В ликвидации последствий участвовали восемь бригад, 21 специалист и 13 единиц техники. Работники устранили 44 обрыва проводов, восстановили 32 ввода электроснабжения в жилые дома, заменили поврежденные опоры, провели ревизию 37 трансформаторных подстанций и осмотрели 21 километр линий электропередачи. Кроме того, они выполнили опиловку 27 пролетов воздушных линий.
Параллельно коммунальные службы прочищали ливневую канализацию. На наиболее подтопленных участках — у дома № 117 по проспекту Ленина и на улице Автомобильной в районе рынка — специалисты откачали более 100 кубометров воды.
«Хочу искренне поблагодарить каждого, кто с первых минут ликвидации последствий стихии находится на своем посту. Спасибо всем специалистам за самоотверженную работу. Благодаря вашему труду Дзержинск быстро возвращается к привычной жизни», — сказал глава города Михаил Клинков.