Коммунальные службы устранили основные последствия урагана в Дзержинске

Сразу после урагана в Единую дежурно-диспетчерскую службу начали поступать сообщения о поваленных деревьях и поврежденных линиях электропередачи. Только в первый вечер было принято более 100 обращений, а всего за сутки — 174 заявки. Все городские службы и ресурсоснабжающие организации были переведены в режим повышенной готовности.