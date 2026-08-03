На федеральной трассе Калининград — Нестеров легковушка врезалась в КамАЗ и съехала в кювет, пострадал ребёнок

В Гвардейском районе 37-летний водитель Hyundai столкнулся со стоявшим на дороге КамАЗом и съехал в кювет. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 3 августа.
Авария произошла около 12:50 на 35 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой. По предварительным данным, травмы получил 12-летний пассажир легковушки, мальчика увезли в больницу. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
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