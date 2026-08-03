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Владимир Путин в Красноярске рассказал о «самой большой победе»

Глава государства вечером 3 августа прилетел в Красноярск, где в эти дни проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Президент России.

Глава государства вечером 3 августа прилетел в Красноярск, где в эти дни проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Президент России Владимир Путин встретился с финалистами и, отвечая на вопросы школьников России, рассказал, когда проявляется «самая большая победа». Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя. Вот это самая большая победа, — отметил глава государства. Напомним, финал детского проекта проходит в кампусе СФУ. «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Главный приз всероссийского конкурса — возможность отправиться в «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию.