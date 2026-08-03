Среднего объема накоплений пермяков хватит на четыре месяца без зарплаты

14% опрошенных рассказали, что, тратя накопления в случае потери ежемесячной зарплаты, смогут продержаться меньше месяца, 18% — от одного до двух месяцев, еще 16% — от трех до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. Средний запас финансовой подушки, по оценкам респондентов, составил 4,4 месяца. При этом 37% опрошенных вообще не имеют сбережений. Свою финансовую грамотность 57% респондентов оценили как среднюю, высокой ее считают лишь 15%, низкой — 12%.