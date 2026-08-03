8 причин сбежать в круиз выходного дня: перезагрузка на Ладоге и Валааме

Скучать пассажирам круизов не придется и между остановками. На каждой палубе есть уютные зоны с диванчиками и креслами. В одних из них можно было посидеть почитать книгу, издания выстроились рядами в шкафах тут же рядом. В другом уголке — поиграть в настолки, их коллекция тоже доступна для всех. А можно просто посидеть и поговорить, ведь тур на теплоходе всегда богат на новые знакомства и общение.