В Волгограде суд отказал в свободе члену ОПГ, присваивавшей жильё умерших граждан

Волгоградский областной суд поставил точку в резонансном уголовном деле, возбужденном в отношении 43-летнего Александра Николаева и его пособников. Мужчина ранее был приговорен к 8 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима за аферу с присвоением 22 квартир умерших волгоградцев. Однако член ОПГ попытался оспорить приговор.