Ученые развеяли миф о природе отменной памяти людей в возрасте

Компьютерная томография мозга показала, что риск развития болезни Альцгеймера был выше у людей, которые отвечали на первый вопрос отрицательно или говорили что-то вроде: «Возможно, я стал забывчивым, но это из-за возраста, и у меня нет с этим проблем», — не давали конкретный ответ на второй вопрос и цитировали новости, которым больше трех месяцев, обдумывая третий вопрос.