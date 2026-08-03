Ученые развеяли миф о природе отменной памяти людей в возрасте

Ученые из Чикагского университета и Института трансляционной геномики опровергли гипотезу о природе памяти людей старше 80 лет и суперэйджеров. Секрет оказался не в «удачных генах», говорится в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer’s Research & Therapy (ART).
Суперэйджеры — это люди в возрасте 80 лет и старше, чьи память и умственные способности соответствуют уровню людей на 20−30 лет моложе. Обычно явление объясняется уникальными особенностями строения мозга и активным обменом веществ в его клетках.
Про суперэйджеров впервые заговорила Эмили Рогальски из Исследовательского центра здорового старения и болезни Альцгеймера Чикагского университета в 2008 году. Гипотеза оказалась такова: суперэйджеры меньше подвержены когнитивному угасанию, поскольку несут меньше генетических вариантов риска болезни Альцгеймера.
В недавно опубликованном исследовании приняли участие 142 суперэйджера и 89 среднестатистических пожилых людей из США и Канады. Ученые изучили их анализы, также проанализировали ген APOE, сильнейший из известных генетических факторов риска болезни Альцгеймера, и три полигенных индекса риска, агрегирующих тысячи генетических вариантов.
Результаты исследования показали, что APOE и полигенные индексы исследуемых групп практически не отличались. А редкие генетические варианты, которые ранее связывали с устойчивостью к болезни Альцгеймера, среди суперэйджеров встречались не чаще, чем у остальных.
Выводом работы стало то, что сохранение памяти в позднем возрасте, характерное для суперэйджеров, не объясняется распространенными вариантами генетического риска болезни Альцгеймераа. Это, согласно публикации, мотивирует ученых к более глубокому исследованию потенциальных редких генетических вариаций и факторов опыта, способствующих исключительному когнитивному старению. Они будут сочетать в себе нейровизуализацию, биомаркеры крови, геномику, иммунопрофилирование, мониторинг сна и активности, социальные и средовые измерения.
Три вопроса для выявления болезни Альцгеймера.
Ранее стало известно, что ученые из Японии разработали метод скрининга (первичное обследование при отсутствии видимых симптомов) болезни Альцгеймера и легких когнитивных нарушений с помощью трех вопросов.\
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В рамках исследование команда задавала участникам эксперимента три вопроса:
«Считаете ли вы, что в вашей повседневной жизни стало больше трудностей, чем раньше?»;
«Не могли бы вы рассказать мне о своих повседневных удовольствиях или развлечениях?»;
«Каковы наиболее заметные текущие/последние новости/темы?».
Компьютерная томография мозга показала, что риск развития болезни Альцгеймера был выше у людей, которые отвечали на первый вопрос отрицательно или говорили что-то вроде: «Возможно, я стал забывчивым, но это из-за возраста, и у меня нет с этим проблем», — не давали конкретный ответ на второй вопрос и цитировали новости, которым больше трех месяцев, обдумывая третий вопрос.
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