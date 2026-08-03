Новую экскурсионную программу планируется запустить на Перевозском конном заводе

«Развитие туристической инфраструктуры в муниципалитетах — одна из наших приоритетных задач. Мы рады, что нижегородские предприятия активно включаются в эту работу. Проект Перевозского конного завода является ярким примером того, как предпринимательская инициатива, поддержанная нашими инструментами и рекомендациями, превращается в реальный туристический продукт, который будет интересен как нижегородцам, так и гостям из других регионов», — добавил Игорь Ищенко.