Гороскоп на 4 августа: Рыбам сегодня можно помечтать

♓Рыбы: Этот день будет напоминать Рыбам морской прилив, который приносит с собой и сокровища, и водоросли. Утро начнется с ощущения, будто вы находитесь в потоке, который ведет вас куда-то, но неясно, куда именно. Эмоции станут особенно яркими: даже небольшой жест доброты от незнакомца может вызвать у вас слезы. В делах вы столкнетесь с необходимостью принимать решения, основываясь на внутреннем ощущении, даже если логика подсказывает обратное. Не бойтесь доверять своей природе — вы всегда чувствуете то, что скрыто от других. В общении вы будете особенно проницательны, но не позволяйте чужим проблемам перегружать вашу психику. После обеда вас ждет момент, когда придется отпустить что-то, что давно вас связывало. Это будет болезненно, но освободит пространство для нового. Вечером возможна встреча с человеком, который вдохновит вас на творческий прорыв. Ваша стихия — вода — сегодня будет особенно чувствительной к луне, даже если она не видна. Позвольте себе погрузиться в мечты, но не забудьте вернуться на берег.