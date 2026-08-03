На побережье Балтийского моря военнослужащие развернули ракетные комплексы «Бал»

Отмечается, что особенность берегового ракетного комплекса «Бал» — его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях.