Более 40 пожилых жителей города Тосно Ленобласти прошли медосмотр

Акция, посвященная здоровью старшего поколения, прошла 25 июля в Тосненской поликлинике Ленинградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медосмотры прошли более 40 человек, сообщили в региональном комитете по печати.
Медицинская часть программы включала в себя прием терапевта, офтальмолога, хирурга, невролога, кардиолога, гинеколога (с проведением УЗИ органов малого таза), а также инструментальные исследования, включая ЭКГ и экспресс-сдачу анализов.
При выявлении признаков патологий врачи консультировали, назначали необходимое лечение и выдавали направления на дальнейшие обследования. Кроме того, для всех участников акции была организована чайная зона.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.