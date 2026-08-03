В Ишиме Тюменской области благоустроят территорию на улице Рокоссовского

Благоустройство территории на улице Рокоссовского стартовало в Ишиме Тюменской области, сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Средства на новую площадку сэкономили при проведении торгов по трем другим объектам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Строители сформируют на пространстве проезды и площадки, установят современную систему водоотведения и организуют доступную среду для маломобильных горожан. Помимо этого, специалисты приступили к обновлению дорожек и освещения на улице Большой. Там установят скамейки и детский игровой комплекс, высадят деревья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.