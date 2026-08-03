В Ленобласти в этом году завершат ремонт 4 дорог к спортивным учреждениям

Четыре трассы, ведущие к спортивным учреждениям, отремонтируют в этом сезоне в Ленинградской области, сообщили в региональном дорожном комитете. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В ближайшее время стартует ремонт подъезда к станции Подпорожье протяженностью около 2,5 км. Эта дорога обеспечивает подъезд к местному физкультурно-оздоровительному комплексу. Подрядчик выполнит переустройство водопропускных труб, уложит два слоя нового асфальтобетонного покрытия, а также приведет в порядок автобусные остановки.
В Гатчинском округе уже практически завершен ремонт участка дороги Красное Село — Гатчина — Павловск протяженностью 6 км. Маршрут ведет сразу к нескольким спортивным объектам, среди которых физкультурно-оздоровительный комплекс, теннисный клуб, бассейн и стадион «Балтийский». Основные строительные работы уже выполнены, сейчас специалисты наносят дорожную разметку и завершают последние элементы благоустройства.
Кроме того, продолжается ремонт дороги Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки на участке протяженностью почти 13 км. По этой дороге жители добираются до физкультурно-оздоровительного комплекса в Вырице. А в Выборгском районе обновляют дорогу Зеленогорск — Приморск — Выборг, которая обеспечивает подъезд к спортивному центру Приморска. На объекте общей протяженностью более 25 км завершены практически все основные работы, и сейчас подрядчик занимается нанесением разметки и установкой знаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.