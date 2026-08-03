В Ленобласти в этом году завершат ремонт 4 дорог к спортивным учреждениям

Кроме того, продолжается ремонт дороги Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки на участке протяженностью почти 13 км. По этой дороге жители добираются до физкультурно-оздоровительного комплекса в Вырице. А в Выборгском районе обновляют дорогу Зеленогорск — Приморск — Выборг, которая обеспечивает подъезд к спортивному центру Приморска. На объекте общей протяженностью более 25 км завершены практически все основные работы, и сейчас подрядчик занимается нанесением разметки и установкой знаков.