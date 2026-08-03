Чёрные лисички и море брусники: что находят грибники Ленобласти в августе

В Ленинградской области продолжается сезон сбора ягод и грибов. Правда, август пока не радует большим уловом — в ряде районов грибники так и не смогли набрать полные корзины. Зато много полезной ягоды, и эксперты прогнозируют большой урожай брусники.
Что сейчас можно найти в лесах 47 региона — в материале spb.aif.ru.
Черные лисички пришли
В соцсетях грибники сетуют — в Тосненском районе грибов почти нет.
«В Тосненском районе лисички растут плохо и сохнут. Набрал кое-как литров пять».
«Лужский район пустой, — делится другой любитель “тихой охоты”. — Только лисички, сыроежки и то, на 90% червивые. Нашел один польский гриб, и тот с “жителями”.
Зато хороший улов в начале августа под Петербургом — в курортном Комарово набрали целый килограмм черных лисичек на одной полянке. Хотя этот вид грибов обычно появляется ближе к осени.
«Обыкновенных лисичек тоже литра три, а еще несколько колпаков», — хвастается грибник.
Большой урожай лисичек собрали и на стыке Приозерского и Всеволожского районов. А вот белых грибов в начале августа дефицит.
Вместе с тем, кандидат биологических наук Сергей Волобуев отмечает, что урожай грибов зависит о погоды.
«Грибы любят увлажненные места. Но если прийти в лес сразу после дождя, то и тут успешной “охоты” не получится — грибница еще не успеет откликнуться на влагу. Если дожди шли слишком долго, то грибница тоже может не быть готова к плодоношению. В нашем регионе грибы можно собирать круглый год — например, здесь растет зимний опенок, который очень термоустойчив и встречается круглогодично».
Ягодный урожай будет?
С ягодами в начале августа дела обстоят чуть лучше. В Тосненском районе набирают голубику. Приозерский и Киришский районы хвалят за чернику. Но самый богатый урожай у брусники, например, целые корзины выносят из Лужского района. Также брусничные места есть вблизи деревни Кавголово во Всеволожском районе, в Гатчинском районе, у деревни Поляны в Выборгском районе и в окрестностях поселка Лосево, что в Приозерском районе.
Эксперты говорят, что бруснику можно будет собирать до конца сентября. А еще с началом осени петербуржцы могут надеяться на богатый урожай клюквы, говорит биолог Павел Глазков.
«К сожалению, эту ягоду нередко начинают собирать уже в конце лета, когда она не до конца созрела и внешне ещё белобокая. Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком. Именно поэтому эта ягода длительное время хранится в воде без каких-либо консервантов и не портится. Клюквенный сок обладает антисептическим действием, ягода богата витаминами и микроэлементами. Поэтому она отлично укрепляет наш иммунитет. Клюкву стоит собирать не раньше конца сентября, а лучше с начала октября, когда ягода окончательно созреет. Лично я эту ягоду собираю после первых заморозков, когда клюква становится ароматной и вкусной», — рассказал эксперт.