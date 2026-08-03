Чёрные лисички и море брусники: что находят грибники Ленобласти в августе

«К сожалению, эту ягоду нередко начинают собирать уже в конце лета, когда она не до конца созрела и внешне ещё белобокая. Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком. Именно поэтому эта ягода длительное время хранится в воде без каких-либо консервантов и не портится. Клюквенный сок обладает антисептическим действием, ягода богата витаминами и микроэлементами. Поэтому она отлично укрепляет наш иммунитет. Клюкву стоит собирать не раньше конца сентября, а лучше с начала октября, когда ягода окончательно созреет. Лично я эту ягоду собираю после первых заморозков, когда клюква становится ароматной и вкусной», — рассказал эксперт.