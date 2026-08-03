Три кредитора заявили о намерении обанкротить донской «Дорстрой»

С начала 2026 года три кредитора заявили о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом подрядчика по ремонту ростовских дорог ООО «Дорстрой». Последним о своих претензиях заявило ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций». Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.