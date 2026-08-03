Десять бариатрических операций выполнили специалисты нижегородской больницы № 40 с начала года

С начала 2026 года специалисты городской клинической больницы № 40 Нижнего Новгорода выполнили десять бариатрических операций пациентам с морбидным ожирением. Это хроническое заболевание, которое значительно повышает риск развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата и других серьезных осложнений.
Высокотехнологичные операции были выполнены пациентам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в соответствии с медицинскими показаниями. С каждым годом высокотехнологичная медицинская помощь становится все более доступной в регионе, что отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Как рассказали в ГКБ № 40, бариатрическая хирургия применяется в случаях, когда изменение образа жизни, медикаментозная терапия и другие консервативные методы лечения не позволяют добиться необходимого результата. Применение современных хирургических методик приводит к устойчивому снижению массы тела, улучшению течения сопутствующих заболеваний и повышению качества жизни пациентов. При этом операция является лишь одним из этапов комплексного лечения и требует дальнейшего медицинского сопровождения.
После хирургического вмешательства пациенты продолжают находиться под наблюдением специалистов. Врачи контролируют процесс снижения массы тела, оценивают изменения состояния здоровья и при необходимости корректируют дальнейшее лечение.
По мере снижения массы тела многие пациенты отмечают, что им становится легче выполнять привычные повседневные дела, увеличивается физическая активность, улучшается общее самочувствие. Эти изменения помогают закрепить результат лечения и снизить риск развития осложнений.
«Благодаря проведенной операции и соблюдению всех рекомендаций специалистов один из наших пациентов снизил массу тела более чем на 40 килограммов. Сейчас пациент продолжает удерживать достигнутый результат», — рассказала главный врач городской клинической больницы № 40 Нижнего Новгорода Ольга Мануйленко.
Она отметила, что бариатрическая хирургия — это не способ быстрого снижения веса, а один из методов лечения тяжелых форм ожирения. Решение о проведении операции принимается только после комплексного обследования пациента и при наличии медицинских показаний.
«Операция — это не финал лечения, а начало совместной работы пациента и врачей. Достижение устойчивого результата во многом зависит от того, насколько ответственно человек соблюдает рекомендации специалистов и готов изменить образ жизни. Только комплексный подход позволяет добиться стойкого результата лечения и снизить риск развития осложнений», — пояснила главный врач.
В региональном министерстве здравоохранения отметили, что, помимо городской клинической больницы № 40, бариатрические операции в Нижегородской области выполняют специалисты Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко, городской клинической больницы № 5 и городской клинической больницы № 33 Нижнего Новгорода. Направление на хирургическое лечение пациенты получают после консультации эндокринолога или хирурга и прохождения необходимого обследования.
Напомним, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.