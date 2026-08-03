В Родниках Ивановской области отремонтируют школу № 4

Среднюю школу № 4 обновят в Родниках Ивановской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.
Ход работ в учреждении во время рабочей поездки в Родниковский район проверил член правительства области — директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бубнов. В школе проведут внутренние и фасадные работы, ремонт кровли и входных групп, заменят системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения, а также окна и двери. Помимо капитального ремонта, учебное заведение оснастят мебелью и оборудованием.
В городе планируют отремонтировать еще три социальных объекта. Работы проведут в Доме культуры «Лидер», детском саду «Звездочка» и центре детского творчества.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.