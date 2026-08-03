За выходные в Калининградской области разобрали более 40 бобровых плотин

За выходные, 1 и 2 августа, в Калининградской области разобрали более 40 бобровых плотин. В регионе проводили акцию по расчистке водотоков. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале министерства природных ресурсов.
«За два дня напряжённого труда участникам удалось полностью разобрать 43 бобровые плотины. Это позволило нормализовать гидрологический режим, восстановить естественный водоток на проблемных участках и предотвратить подтопление лесных массивов и прилегающих сельскохозяйственных земель», — сообщили в ведомстве.
В акции приняли участие около 100 человек. Плотины разбирали на территории четырёх охотничьих угодий: «Новосёловское», «Краснополянское», «Майское» и «Багратионовское».
Отметим, что власти также периодически проводили отстрел бобров из-за существенного увеличения популяции. По словам специалистов, эти животные наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству: подтапливают сельхозугодия, дороги, мелиоративные каналы и разрушают дамбы.
В 2017 году бывший губернатор Антон Алиханов предлагал выйти на федеральный уровень с инициативой о признании бобров в Калининградской области вредными животными. «Есть мнение о том, что необходимо круглогодично выдавать лицензии на их отстрел и выступить с инициативой о признании бобров вредными животными, чтобы их можно было истреблять вообще без получения лицензии», — отмечал он.
В 2023 году глава «Общества охотников и рыболовов» Олег Белкин сказал, что бобры перестали быть проблемой для Калининградской области. За последнее время их численность сильно сократилась.