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За выходные в Калининградской области разобрали более 40 бобровых плотин

В регионе провели акцию по расчистке водотоков.

За выходные, 1 и 2 августа, в Калининградской области разобрали более 40 бобровых плотин. В регионе проводили акцию по расчистке водотоков. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале министерства природных ресурсов.

«За два дня напряжённого труда участникам удалось полностью разобрать 43 бобровые плотины. Это позволило нормализовать гидрологический режим, восстановить естественный водоток на проблемных участках и предотвратить подтопление лесных массивов и прилегающих сельскохозяйственных земель», — сообщили в ведомстве.

В акции приняли участие около 100 человек. Плотины разбирали на территории четырёх охотничьих угодий: «Новосёловское», «Краснополянское», «Майское» и «Багратионовское».

Отметим, что власти также периодически проводили отстрел бобров из-за существенного увеличения популяции. По словам специалистов, эти животные наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству: подтапливают сельхозугодия, дороги, мелиоративные каналы и разрушают дамбы.

В 2017 году бывший губернатор Антон Алиханов предлагал выйти на федеральный уровень с инициативой о признании бобров в Калининградской области вредными животными. «Есть мнение о том, что необходимо круглогодично выдавать лицензии на их отстрел и выступить с инициативой о признании бобров вредными животными, чтобы их можно было истреблять вообще без получения лицензии», — отмечал он.

В 2023 году глава «Общества охотников и рыболовов» Олег Белкин сказал, что бобры перестали быть проблемой для Калининградской области. За последнее время их численность сильно сократилась.

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