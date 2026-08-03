За выходные в Калининградской области разобрали более 40 бобровых плотин

В 2017 году бывший губернатор Антон Алиханов предлагал выйти на федеральный уровень с инициативой о признании бобров в Калининградской области вредными животными. «Есть мнение о том, что необходимо круглогодично выдавать лицензии на их отстрел и выступить с инициативой о признании бобров вредными животными, чтобы их можно было истреблять вообще без получения лицензии», — отмечал он.