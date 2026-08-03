На вакцинацию бездомных животных в Ростове потратят 1,2 млн рублей

В Ростове‑на‑Дону в 2026 году проведут масштабную вакцинацию бездомных животных — на эти цели выделено более 1,2 миллиона рублей. Тендер на оказание соответствующих услуг опубликован в августе на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Городской центр управления численностью безнадзорных животных. Вакцинацию планируется провести на двух площадках: по адресам ул. Портовая, 1/7 и ул. Волоколамская, 3А.
До 31 декабря ветеринары должны привить 450 бездомных животных. В перечень заболеваний, от которых предусмотрена вакцинация, вошли чума, аденовирусные инфекции, парвовирусный и коронавирусный энтериты, лептоспироз и бешенство — все они представляют опасность как для животных, так и для человека.
Услуги будут оказываться по мере отлова безнадзорных животных. При этом исполнитель обязан предварительно подготовить каждое животное к вакцинации: провести антипаразитарную обработку и выполнить необходимые дополнительные манипуляции.
Согласно условиям тендера, если перед самой прививкой выяснится, что животному вакцинация противопоказана, услуга считается неоказанной.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 11 августа.