На вакцинацию бездомных животных в Ростове потратят 1,2 млн рублей

До 31 декабря ветеринары должны привить 450 бездомных животных. В перечень заболеваний, от которых предусмотрена вакцинация, вошли чума, аденовирусные инфекции, парвовирусный и коронавирусный энтериты, лептоспироз и бешенство — все они представляют опасность как для животных, так и для человека.