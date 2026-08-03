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Больше года тюрьмы дали жительнице Дзержинска за дропперство

Обвиняемая оформила банковскую карту и за 3 тысячи рублей передала ее своему знакомому.

В Дзержинске местная жительница предстала перед судом за дропперство. Об этом сообщает Нижегородский областной суд.

Следствие установило, что в конце августа прошлого года подсудимая за денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей оформила банковскую карту и передала ее своему знакомому. 9 октября неизвестный, используя эту карту, похитил 217 тысяч рублей, принадлежавшие обманутому мошенниками 56-летнему мужчине.

В суде злоумышленница вину признала полностью. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 19-летнего дроппера задержали в Урене.