Больше года тюрьмы дали жительнице Дзержинска за дропперство

Следствие установило, что в конце августа прошлого года подсудимая за денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей оформила банковскую карту и передала ее своему знакомому. 9 октября неизвестный, используя эту карту, похитил 217 тысяч рублей, принадлежавшие обманутому мошенниками 56-летнему мужчине.