Больше года тюрьмы дали жительнице Дзержинска за дропперство

В Дзержинске местная жительница предстала перед судом за дропперство. Об этом сообщает Нижегородский областной суд.
Следствие установило, что в конце августа прошлого года подсудимая за денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей оформила банковскую карту и передала ее своему знакомому. 9 октября неизвестный, используя эту карту, похитил 217 тысяч рублей, принадлежавшие обманутому мошенниками 56-летнему мужчине.
В суде злоумышленница вину признала полностью. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 19-летнего дроппера задержали в Урене.