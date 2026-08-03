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Премьер Литвы предложил исключить Ломоносова из школьной программы

В качестве альтернативы премьер предложил включить в программу произведения украинского писателя.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить произведения Михаила Ломоносова из школьной программы. Соответствующее обращение направлено в Министерство образования, науки и спорта республики, сообщает «Спутник Литва».

Как уточнили в пресс-службе правительства, речь идет о корректировке общеобразовательных программ, утвержденных в 2022 году. По мнению главы кабмина, литовских школьников не следует обучать вопросам патриотизма и гражданственности на основе текстов Ломоносова, которого в сообщении называют автором, прославлявшим российские имперские войны.

В качестве альтернативы премьер предложил включить в программу произведения украинского поэта и писателя Тараса Шевченко. По словам Синкявичюса, это поможет литовской молодежи лучше понимать украинскую национальную идентичность и тексты, сыгравшие важную роль в ее формировании.

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