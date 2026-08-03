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Торги на реконструкцию больницы в Курске за 1,7 млрд запланированы на 2027 год

Власти Курской области готовят документацию для торгов на реконструкцию исторического комплекса зданий городской больницы Гладковой в облцентре. Процедура запланирована на первый квартал 2027 года. Об этом во время совещания в облправительстве сообщила начальник регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Ирина Аникеева.

Источник: Коммерсантъ

Власти Курской области готовят документацию для торгов на реконструкцию исторического комплекса зданий городской больницы Гладковой в облцентре. Процедура запланирована на первый квартал 2027 года. Об этом во время совещания в облправительстве сообщила начальник регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Ирина Аникеева.

Госпожа Аникеева уточнила в своем докладе, что комплекс будет отреставрирован в рамках проекта финансового института развития в жилищной сфере «Дом. РФ» по льготной ставке кредитования в 4%. Ранее губернатор Александр Хинштейн оценивал объем вложений в проект в 1,7 млрд руб.

В четырех зданиях больницы Гладковой планируется открыть гостиничный комплекс с полной инфраструктурой. Сейчас они почти полностью пустуют, в них размещены только лаборатории регионального минздрава.

По данным сайта «Дом.РФ», городская больница Гладковой была построена в 1904 году на улице Перекальского, 5. Она находится в федеральной собственности. Здание площадью 2,2 тыс. кв. м располагается на участке площадью 5 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 22,5 млн руб.

По данным регионального управления госохраны ОКН, всего в Курской области 1 419 объектов культурного наследия, в том числе 1 155 регионального значения, 50 местного и 48 регионального, а также 166 объектов археологического наследия. Не менее 150 из них повреждены в результате атак ВСУ — 79 внесены в «Белую книгу», которую регион ведет с декабря 2024 года при поддержке Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Национального центра исторической памяти при президенте.

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