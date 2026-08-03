Торги на реконструкцию больницы в Курске за 1,7 млрд запланированы на 2027 год

По данным регионального управления госохраны ОКН, всего в Курской области 1 419 объектов культурного наследия, в том числе 1 155 регионального значения, 50 местного и 48 регионального, а также 166 объектов археологического наследия. Не менее 150 из них повреждены в результате атак ВСУ — 79 внесены в «Белую книгу», которую регион ведет с декабря 2024 года при поддержке Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Национального центра исторической памяти при президенте.