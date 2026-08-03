В сети распространяют фальшивый указ о переоборудовании подвалов в убежища

Воронежцев предупредили о фальшивом указе, в котором говорится об обязательном переоборудовании подвалов в убежища за счёт собственных средств организаций. Документ, якобы изданный губернатором Александром Гусевым, рассылается в предложки воронежских пабликов, сообщает канал «Война с фейками. Воронежская область».
«Данный документ — фальшивка. У него отсутствуют обязательные реквизиты: номер и дата подписания, что является нарушением документооборота. На самом деле никаких новых указов или постановлений на этот счёт не издавалось. Кроме того, губернатор не отдает прямые распоряжения Главному управлению МЧС по Воронежской области, поскольку это федеральная структура», — пояснили воронежцам.
Также подчеркивается, что информация о недостатке средств на гражданскую оборону не соответствует действительности.
«Вброс направлен на создание паники среди населения и давление на предпринимателей, которым якобы придётся строить убежища за свой счёт», — говорится в сообщении.