Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сети распространяют фальшивый указ о переоборудовании подвалов в убежища

Документ, якобы изданный губернатором Александром Гусевым, рассылается в предложки воронежских пабликов.

Источник: Magnific

Воронежцев предупредили о фальшивом указе, в котором говорится об обязательном переоборудовании подвалов в убежища за счёт собственных средств организаций. Документ, якобы изданный губернатором Александром Гусевым, рассылается в предложки воронежских пабликов, сообщает канал «Война с фейками. Воронежская область».

«Данный документ — фальшивка. У него отсутствуют обязательные реквизиты: номер и дата подписания, что является нарушением документооборота. На самом деле никаких новых указов или постановлений на этот счёт не издавалось. Кроме того, губернатор не отдает прямые распоряжения Главному управлению МЧС по Воронежской области, поскольку это федеральная структура», — пояснили воронежцам.

Также подчеркивается, что информация о недостатке средств на гражданскую оборону не соответствует действительности.

«Вброс направлен на создание паники среди населения и давление на предпринимателей, которым якобы придётся строить убежища за свой счёт», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше