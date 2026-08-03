В сети распространяют фальшивый указ о переоборудовании подвалов в убежища

«Данный документ — фальшивка. У него отсутствуют обязательные реквизиты: номер и дата подписания, что является нарушением документооборота. На самом деле никаких новых указов или постановлений на этот счёт не издавалось. Кроме того, губернатор не отдает прямые распоряжения Главному управлению МЧС по Воронежской области, поскольку это федеральная структура», — пояснили воронежцам.