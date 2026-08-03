Жара и грозы надвигаются на Ростовскую область

До 5 августа жителей региона ждёт непростая погодная обстановка: синоптики прогнозируют сочетание аномальной жары, грозовых ливней и сильного ветра. Данные об этом поступили от регионального ДПЧС.
Температурный фон останется крайне высоким: днём воздух прогреется до +36 градусов, ночью температура не опустится ниже +24 градусов.
На фоне такой жары по всей территории региона ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер. Порывы ветра могут создавать дополнительные риски — в том числе для слабо закреплённых конструкций, деревьев и линий электропередачи.
Спасатели настоятельно рекомендуют населению проявлять максимальную осторожность. В периоды ухудшения погоды лучше по возможности оставаться дома и не планировать длительных поездок или мероприятий на открытом воздухе.