Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара и грозы надвигаются на Ростовскую область

Как сообщили в региональном ДПЧС, на фоне жуткой жары на регион идут грозовые ливни.

До 5 августа жителей региона ждёт непростая погодная обстановка: синоптики прогнозируют сочетание аномальной жары, грозовых ливней и сильного ветра. Данные об этом поступили от регионального ДПЧС.

Температурный фон останется крайне высоким: днём воздух прогреется до +36 градусов, ночью температура не опустится ниже +24 градусов.

На фоне такой жары по всей территории региона ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер. Порывы ветра могут создавать дополнительные риски — в том числе для слабо закреплённых конструкций, деревьев и линий электропередачи.

Спасатели настоятельно рекомендуют населению проявлять максимальную осторожность. В периоды ухудшения погоды лучше по возможности оставаться дома и не планировать длительных поездок или мероприятий на открытом воздухе.