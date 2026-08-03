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Владимир Путин выступил на церемонии закрытия «Большой перемены» в Красноярске

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Красноярске принял участие в закрытии финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Источник: Комсомольская правда

3 августа президент Владимир Путин принял участие в закрытии финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Глава государства выступил на мероприятии с речью и пообщался с детьми.

«Большая перемена» проводится с 2020 года. В рамках конкурса оцениваются такие навыки, как умение работать в команде, творческое мышление, организаторские способности и другое. В 2026 году участниками финала стали более 800 ребят из нашей страны и из-за рубежа.

«За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие — только представьте себе — более семи миллионов человек», — сказал Путин.

Президент также отметил, что Красноярск — это крупный промышленный, индустриальный и научный, образовательный центр Российской Федерации.

Во время речи дети начали скандировать «Путин! Путин! Путин!». Глава государства же поблагодарил школьников за теплый прием.

После церемонии президент пообщался с финалистами конкурса.