В московское приложение «Мой id» добавили новые функции

Мобильное приложение «Мой id» обновили для удобства пользователей, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Развитие электронных сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Теперь на главный экран смартфона или планшета можно установить отдельный виджет приложения с QR-кодами. Новая функция позволяет быстро открывать цифровое удостоверение многодетной семьи, виртуальную карту «Тройка» и карту «Москвенок». Для этого не требуется заходить в само приложение. Те, кому важен дизайн приложения, оценят новую тему оформления карточек документов — теперь их можно украсить героями русских сказок.
«Приложение “Мой id” непрерывно совершенствуется с учетом пожеланий пользователей и становится еще удобнее. Теперь открывать цифровые версии документов, включая виртуальную “Тройку”, стало еще проще: достаточно нажать на виджет на главном экране устройства. Таким образом, пассажиры могут быстрее оплачивать проезд в транспорте, школьники и студенты — проходить в учебные заведения или посещать бесплатно музеи и выставочные залы в Москве. Члены многодетных семей могут использовать QR-код из виджета для получения полагающихся льгот и скидок», — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Напомним, мобильное приложение «Мой id» появилось в июле 2023 года. За это время его скачали более миллиона раз. С его помощью жители могут пользоваться цифровыми версиями документов, чтобы получать различные городские услуги, а также просматривать сведения своих документов, например паспорта, СНИЛС, ИНН или полиса ОМС.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.