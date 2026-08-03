В московское приложение «Мой id» добавили новые функции

«Приложение “Мой id” непрерывно совершенствуется с учетом пожеланий пользователей и становится еще удобнее. Теперь открывать цифровые версии документов, включая виртуальную “Тройку”, стало еще проще: достаточно нажать на виджет на главном экране устройства. Таким образом, пассажиры могут быстрее оплачивать проезд в транспорте, школьники и студенты — проходить в учебные заведения или посещать бесплатно музеи и выставочные залы в Москве. Члены многодетных семей могут использовать QR-код из виджета для получения полагающихся льгот и скидок», — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.