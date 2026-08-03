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Жители Москвы смогут увидеть солнечное затмение 12 августа

В пресс-службе Московского планетария отметили, что явление модно будет наблюдать за девять минут до заката.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Затмение Солнца 12 августа будет частично видно в Москве за девять минут до заката. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«В Москве частное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через девять минут скроется за горизонт», — сообщили ТАСС в планетарии.

Момент, когда условный 1% видимого диска Солнца скроется от глаз наблюдателей, наступит в 20:08 мск.

Общая продолжительность полного солнечного затмения 12 августа составит около 4,5 часов. Полная фаза затмения наблюдается в Испании, Исландии, восточной Гренландии. В России она будет видна на полуострове Таймыр.