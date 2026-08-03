К проекту «Мама-предприниматель» присоединились 35 жительниц Нижегородчины

«Комплексный подход помогает предпринимательницам не только запустить собственное дело, но и последовательно развивать его. Это подтверждают проекты-лидеры прошлых лет. Так, инженерное бюро “Инжап”, основанное победительницей программы 2024 года Анной Елисеевой, расширило сотрудничество с предприятиями новых отраслей, увеличило число постоянных клиентов на 30% и приняло в команду новых специалистов. Продолжает развиваться и бренд одежды “Горький детям”, созданный победительницей регионального этапа 2025 года Полиной Старченко. Сейчас предпринимательница готовится к выходу на новые офлайн-площадки продаж, ведет работу по сертификации продукции, развивает собственный интернет-магазин. В планах компании — внедрение маркировки через “Центр помощи “Честный знак””, — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.