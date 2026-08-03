К проекту «Мама-предприниматель» присоединились 35 жительниц Нижегородчины

Участницами бизнес-программы «Мама-предприниматель» в Нижегородской области стали 35 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. Обучающая программа реализуется при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа действует для матерей с несовершеннолетними детьми, беременных женщин и находящихся в декретном отпуске. Всего на участие в региональном этапе было подано более 180 заявок, к проекту присоединились 35 человек.
Обучение будет проходить в формате тренинга-интенсива в сопровождении бизнес-тренеров. В течение пяти дней участницы будут развивать навыки самопрезентации и генерации бизнес-идей, изучат финансовые и юридические аспекты ведения бизнеса, а также разработают бизнес-план и посетят с экскурсией нижегородские предприятия.
В финале обучения участницы представят свои бизнес-идеи. Экспертное жюри оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость проектов. Победительница регионального этапа получит денежный приз в размере 150 тыс. рублей и возможность представить область на федеральном этапе, где участницы будут бороться за главный приз — миллион рублей.
«Комплексный подход помогает предпринимательницам не только запустить собственное дело, но и последовательно развивать его. Это подтверждают проекты-лидеры прошлых лет. Так, инженерное бюро “Инжап”, основанное победительницей программы 2024 года Анной Елисеевой, расширило сотрудничество с предприятиями новых отраслей, увеличило число постоянных клиентов на 30% и приняло в команду новых специалистов. Продолжает развиваться и бренд одежды “Горький детям”, созданный победительницей регионального этапа 2025 года Полиной Старченко. Сейчас предпринимательница готовится к выходу на новые офлайн-площадки продаж, ведет работу по сертификации продукции, развивает собственный интернет-магазин. В планах компании — внедрение маркировки через “Центр помощи “Честный знак””, — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.