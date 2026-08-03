Для экспортеров Крыма проведут вебинар по льготному кредитованию

Вебинар «Экспорт и импорт: дешевле и быстрее — льготные кредиты и международные расчеты» организуют для экспортно ориентированных предприятий Крыма в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.
Участники вебинара обсудят решение вопросов, связанных с международными расчетами в условиях действующих ограничений, финансовые меры поддержки, доступные экспортерам и импортерам, а также пользование льготными кредитами, банковскими гарантиями и другими инструментами группы Российского экспортного центра (РЭЦ).
Мероприятие состоится 11 августа в 11:00 на онлайн-платформе РЭЦ. Регистрация доступна по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.