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Для экспортеров Крыма проведут вебинар по льготному кредитованию

Участники также обсудят вопросы международных расчетов и финансовые меры поддержки.

Источник: Национальные проекты России

Вебинар «Экспорт и импорт: дешевле и быстрее — льготные кредиты и международные расчеты» организуют для экспортно ориентированных предприятий Крыма в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Участники вебинара обсудят решение вопросов, связанных с международными расчетами в условиях действующих ограничений, финансовые меры поддержки, доступные экспортерам и импортерам, а также пользование льготными кредитами, банковскими гарантиями и другими инструментами группы Российского экспортного центра (РЭЦ).

Мероприятие состоится 11 августа в 11:00 на онлайн-платформе РЭЦ. Регистрация доступна по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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