Туфелька жертвы раскрыла маньяка Криштопу

В донской столице он связался с плохой компанией, и понеслось: алкоголь, наркотики, ночи в пьяном угаре. Он уверял, что девушки сами вешались ему на шею, и возможно, этому даже можно верить: в молодости Криштопа был высоким, стройным, сильным. Но женского интереса ему было мало — он жаждал видеть ужас.