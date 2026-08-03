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В Алуште мужчина кувалдой повредил шесть банкоматов

Размер причиненного ущерба оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Алуште полицейские возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который устроил погром в отделении банка. Мужчина с помощью кувалды разбил шесть банкоматов и повредил входную дверь здания. Об этом пишет «МК в Крыму».

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть. Очевидцы рассказали, что неизвестный громит банковское отделение. На место сразу прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и доставили его в отдел для выяснения всех обстоятельств.

По предварительным данным, в результате действий мужчины были повреждены шесть банкоматов двух российских банков, а также входная дверь отделения. Размер причиненного ущерба оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о порче имущества в общественных местах. Теперь мужчине может грозить штраф, обязательные или исправительные работы, а также арест. Расследование продолжается.

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