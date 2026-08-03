«Чёрный дельфин» начался с него. Туфелька жертвы раскрыла маньяка Криштопу

В середине 90-х, когда страна переживала сильнейшие потрясения, Ростов столкнулся с другой бедой. Не успел регион отойти от ужасов, который вытворял самый страшный маньяк нового времени Андрей Чикатило, как новый душегуб вышел на охоту.
Девушки боялись заходить в подъезды: на лестницах орудовал маньяк, которого прозвали Лифтёром. Город не подозревал, что под этой маской скрывается вежливый студент-стоматолог Владимир Криштопа. Поймать убийцу и насильника удалось благодаря туфельке одной из жертв, которая застряла в дверях кабины лифта. 3 августа 1995 года зверя взяли с поличным. Почему изувер считается родоначальником названия «Чёрный дельфин», где он отбывал наказание и как сложилась его дальнейшая судьба, выяснил rostov.aif.ru.
Жажда крови.
Владимир Криштопа родился в 1973 году в хуторе Красновка Ростовкой области. Семья его считалась благополучной, даже интеллигентной: отец — спортивный чиновник, мать — учёный. В подростковом возрасте Владимир жил мечтами о рок-сцене: ходил в музыкальную школу, бренчал на гитаре. Хотя родители прочили сыну карьеру учёного. В итоге всё сложилось иначе: в начале 90-х Криштопа перебрался в Ростов и поступил на стоматолога.
В донской столице он связался с плохой компанией, и понеслось: алкоголь, наркотики, ночи в пьяном угаре. Он уверял, что девушки сами вешались ему на шею, и возможно, этому даже можно верить: в молодости Криштопа был высоким, стройным, сильным. Но женского интереса ему было мало — он жаждал видеть ужас.
17 июня 1995 года студент вышел на первую охоту. Пьяный Криштопа поймал попутку. Через некоторое время водитель подобрал ещё одного пассажира — 22-летнюю девушку. Внезапно Криштопа ощутил сильное желание овладеть девушкой, причём помимо её воли. Он дождался её остановки и вышел следом, зашёл за ней в подъезд. Когда жертва скрылась в лифте, душегуб пешком рванул по лестнице и стал дожидаться её на этаже.
Сильный удар в лицо лишил девушку сознания. Маньяк утащил её на межэтажную площадку, где раздел и надругался. Каждый раз, когда жертва приходила в себя, Криштопа вновь бил её по голове. Тело женщины обнаружили соседи.
Осознав содеянное, преступник попытался замести следы и спешно покинул город. Но уже 21 июля, когда вернулся от родственников, совершил следующее нападение. Сценарий повторился: Криштопа подкараулил жертву в подъезде, надругался, задушил. Одежду он сбросил в мусоропровод, а на память забрал плеер убитой.
Роковая туфелька.
Третью жертву спасло чудо. На этот раз маньяк не побежал по лестнице, а вошёл с девушкой в лифт. Ударил по голове и потащил на лестничную площадку. Но сумка жертвы случайно порвалась, вещи рассыпались по ступеням, а туфля застряла в дверях: лифт не закрывался.
На шум вышел сосед. Он увидел кровь на пролётах и разбросанные вещи. Поднялся выше и застал насильника со спущенными брюками. Испугавшись, Криштопа сбежал, на ходу застёгивая ширинку. Однако дворовые мальчишки проследили его путь, а позже сдали милиции. 3 августа 1995 года Лифтёра задержали.
Дело вёл прокурор Амурхан Яндиев — живая легенда, главный охотник за маньяками страны. На его счету «черноколготник» Цюман, батайский убийца Черёмухин, «душегуб-поэт» Муханкин, каменский маньяк Бурцев и сам Чикатило. Перед Яндиевым Криштопа сломался: рыдал, сознавался во всём и умолял избавить его от внутреннего демона.
Эксперты нашли органическую психопатию. Но душегуба признали вменяемым. 21 марта 1996 года — приговор: расстрел. Четыре года в новочеркасском блоке смертников он делил камеру с Муханкиным, который позже приписал соседу людоедство и называл его последним негодяем. «Он меня оклеветал», — жаловался в ответ Криштопа.
В 1997 году приговор изменили — расстрел заменили на 25 лет колонии. В Соль-Илецке Криштопа смастерил дельфина из папье-маше и выкрасил его в чёрный. Почему-то начальнику колонии скульптура понравилась: он попросил выставить её у входа в колонию. Позже отлили настоящую статую. Так на свет появился «Чёрный дельфин».
В 2020-м году, отбыв четверть века, Владимир Криштопа вышел на свободу. По некоторым источникам, он уехал за границу, где поступил на военную службу. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.