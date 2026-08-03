Александр Беглов: Петербургу нужен ещё один вестибюль «Приморской»

В понедельник, 3 августа, во время рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства был утверждён проект планировки второго вестибюля станции метро «Приморская».
«Метро — наш безусловный приоритет. Кризисная ситуация в метростроении позади. С 2019 года мы открыли шесть новых станций. Но нам важно не только строить новые линии, но и развивать существующую инфраструктуру. Станция “Приморская” была открыта ещё в 1979 году. За это время вокруг выросли новые жилые кварталы, значительно увеличилась численность жителей. Городу нужен ещё один вестибюль у “Приморской”, чтобы повысить пропускную способность станции и уровень комфорта петербуржцев», — подчеркнул губернатор.
Новый вестибюль построят на улице Беринга напротив домов № 36 и № 38. С «Приморской» он будет соединён через галерею, ведущую от наклонного хода к поперечной камере станции с юго-восточной стороны.
Согласно проекту, пропускная способность станции составит более восьми тысяч человек в час, что существенно разгрузит существующий выход.
Губернатор Александр Беглов поручил профильным ведомствам проработать схему остановок наземного транспорта и их движения с учётом нового вестибюля, чтобы сделать его доступным для жителей и гостей Северной столицы. А Василеостровскому району глава города поручил временное благоустройство территории на период проектирования и строительства.
«Новый вестибюль “Приморской” станет ещё одним шагом к созданию современной, комфортной и доступной подземной инфраструктуры для миллионов горожан», — подчеркнул губернатор.