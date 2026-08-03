Александр Беглов: Петербургу нужен ещё один вестибюль «Приморской»

«Метро — наш безусловный приоритет. Кризисная ситуация в метростроении позади. С 2019 года мы открыли шесть новых станций. Но нам важно не только строить новые линии, но и развивать существующую инфраструктуру. Станция “Приморская” была открыта ещё в 1979 году. За это время вокруг выросли новые жилые кварталы, значительно увеличилась численность жителей. Городу нужен ещё один вестибюль у “Приморской”, чтобы повысить пропускную способность станции и уровень комфорта петербуржцев», — подчеркнул губернатор.