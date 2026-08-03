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Владимир Путин встретился с губернатором Красноярского края

На встрече обсуждаются ключевые вопросы развития края.

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Встреча проходит в Красноярске, куда глава государства прибыл с рабочим визитом.

Ранее президент принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» и пообщался с участниками. Это первая очная двусторонняя встреча Путина и Котюкова. Михаил Котюков возглавляет регион с 2023 года.

На встрече обсуждаются ключевые вопросы развития края.

Ранее мы сообщали, что президент Путин назвал Красноярск географическим центром России.