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Врачи нижегородской ГКБ № 40 провели 10 бариатрических операций в 2026 году

Направление на лечение можно получить после консультации эндокринолога или хирурга.

Источник: Живем в Нижнем

С начала 2026 года медики Городской клинической больницы № 40 Нижнего Новгорода сделали 10 бариатрических операций пациентам с морбидным ожирением по полису ОМС. Об этом сообщили в правительстве региона.

Морбидное ожирение — хроническое заболевание, повышающее риск развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых болезней, проблем с опорно-двигательным аппаратом и других осложнений. Бариатрическая хирургия применяется, когда диеты, лекарства и другие методы не помогают.

При этом операция — только первый этап. Пациенты остаются под наблюдением врачей, которые контролируют процесс похудения и корректируют лечение.

В Нижегородской области бариатрические операции также делают в больницах № 5, № 33 и в областной клинической больнице имени Семашко. Направление на лечение можно получить после консультации эндокринолога или хирурга.

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в регионе соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Его цель — увеличение продолжительности жизни россиян, обновление медучреждений и внедрение новых подходов к диагностике и лечению.

Ранее мы рассказывали о том, что нижегородский подросток потерял ногу после ДТП на питбайке.