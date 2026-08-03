Врачи нижегородской ГКБ № 40 провели 10 бариатрических операций в 2026 году

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в регионе соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Его цель — увеличение продолжительности жизни россиян, обновление медучреждений и внедрение новых подходов к диагностике и лечению.