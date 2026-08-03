В ГД предложили закрепить право студентов получать стипендию на любой счет

По словам депутатов, студенты некоторых вузов при назначении стипендии вынуждены оформлять банковскую карту в том банке, который выбрал университет, а если у студента уже есть счет в другом российском банке, ему приходится открывать дополнительный и получать еще одну карту либо соглашаться на получение наличных через кассу.