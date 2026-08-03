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Тюменские компании обсудят сотрудничество с партнерами из Турции

Участники изучат особенности культурного взаимодействия.

Источник: Национальные проекты России

Единая инвестиционная команда Тюменской области InvestTyumen приглашает предпринимателей региона обсудить кросс-культурное взаимодействие с деловыми партнерами из Турции, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Вебинар организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В ходе мероприятия участники обсудят культурный образ турецкого партнера, разберут причины и факторы его формирования, изучат подходы к успешному взаимодействию. Спикером выступит автор-разработчик и эксперт Школы экспорта РЭЦ Иван Стародубцев.

Вебинар состоится 3 сентября в 12:00. Для участия заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.