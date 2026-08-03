К нищете! Что строго-настрого запрещено в Марьин день, 4 августа 2026 года

Вообще женщины в этот день могли посвятить свое время ритуалам красоты, так как заниматься тяжёлым физическим трудом им 4 августа запрещалось — можно было только наводить порядок в доме. Они обязательно мыли окна и стирали занавески, чтобы впустить в жилище как можно больше солнечного света. Этот свет называли «марьиным», и верили: чем он ярче проникнет в дом, тем больше будет счастья и достатка.